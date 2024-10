Konz: Rodungsarbeiten zur Planung der Hangsicherung

KONZ. Um die Böschung im Bereich oberhalb den Bahnhofs Konz langfristig zu sichern, hat die Stadt bereits im vergangenen Jahr erste Maßnahmen ergriffen. Damals führte eine Fachfirma an der Straße „Am Hang“ umfangreiche Befestigungsmaßnahmen durch, d.h. es wurden Erdbetonstützscheiben verbaut, um die Böschung zu stabilisieren.

Auch im weiteren Verlauf des Hangs sollen nun Maßnahmen ergriffen werden. Der „Schwester-Marcellina-Weg“ wird von Fußgängern häufig genutzt; daher soll in diesem Bereich ebenfalls Absackungen vorgebeugt werden.

Zur Vorbereitung sind Rodungsarbeiten nötig, die voraussichtlich in den kommenden Wochen durchgeführt werden. Erst nachdem der Grünbewuchs entfernt wurde, lässt sich abschätzen, mit welchen konkreten Maßnahmen der Böschungsbereich wirkungsvoll gesichert werden kann.

Auch vor dem Hintergrund einer möglichen neuen Parkfläche am Bahnhof ist eine weitere Hangsicherung nötig. Es gibt Überlegungen, mittelfristig den Parkplatz in der Güterstraße zu erweitern. Dies ist allerdings erst möglich, wenn aktuell laufende Baumaßnahmen beendet sind und in der Folge das Baulager, das sich in der Güterstraße befindet, zurückgebaut werden kann. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)