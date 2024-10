RLP: Frau bei Frontal-Crash schwerverletzt und von Feuerwehr aus PKW befreit

KETTIG. Am Dienstag, den 1.10.2024, kam es gegen 20.00 Uhr im Bereich der K65 in Kettig/Auffahrt auf die B9 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 23-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die K65 in Richtung Weißenthurm / Kreisverkehr „Im Hundel“. Ein 25-jähriger Mann befuhr die Gegenrichtung in Richtung Mülheim-Kärlich. Im Bereich der Auffahrt zur B9 kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 23-jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste aufwendig durch die Freiwillige Feuerwehr Mülheim-Kärlich und den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 25-jährige wurde ebenfalls verletzt. Beide Personen wurden nach Koblenz in Krankenhäuser verbracht.

Während der Unfallaufnahme musste der Bereich der Abfahrt komplett für den Verkehr gesperrt werden. Gegen 21.15 Uhr war die Unfallaufnahme beendet. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)