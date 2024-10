31 neue Feuerwehrausbilder in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land bestellt

SALMTAL. Im Rahme einer Ausbilderdienstbesprechung konnte Wehrleiter David Backendorf insgesamt 31 neuen Feuerwehrausbildern die Bestellungsurkunde im Auftrag von Bürgermeister Manuel Follmann übergeben.

Die neuen Ausbilder werden künftig eine Vielzahl von wichtigen Schulungen innerhalb der Verbandsgemeinde durchführen und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Wittlich-Land. Neben der Ausbildung im Bereich der Gefahrstofferstmaßnahmen wird insbesondere auch die Truppmann Teil 2-Ausbildung, die Seminare im Bereich der Absturzsicherung, die Fahrausbildung sowie die Ausbildung im Bereich des Führungsdienstes auf Verbandsgemeindeebene durchgeführt. Diese Ausbildungen sind nicht nur essenziell für die persönliche Weiterentwicklung der Feuerwehrangehörigen, sondern auch notwendig und gemäß Feuerwehrdienstvorschrift 2 vorgeschrieben.

Wehrleiter Backendorf betonte, dass die Ausbildung in der Verbandsgemeinde als Ergänzung zur Standortausbildung zu sehen ist. „Wir setzen auf eine umfassende und qualitativ hochwertige Ausbildung unserer Feuerwehrleute, um sie optimal auf ihre Einsätze vorzubereiten“, so Backendorf.Im vergangenen Jahr wurden in der Verbandsgemeinde erstmals zentrale Ausbildungen im Bereich der Grundausbildung durchgeführt. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer einheitlichen und effektiven Ausbildung dar.

Bürgermeister Follmann dankte den neuen Ausbildern für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, ihr Wissen und ihre Erfahrung an die nächste Generation von Feuerwehrleuten weiterzugeben. Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist stolz darauf, über ein starkes Team von ehrenamtlichen Ausbildern zu verfügen, das sich für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Bürgerinnen und Bürger einsetzt. (Quelle: Feuerwehr Wittlich-Land)