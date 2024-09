Wittlich: Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Hausberger zu Gast am PWG

WITTLICH. Gerade einmal zwei Wochen nach dem Ende der Paralympics in Paris nahm sich die Paracyclerin Maike Hausberger die Zeit und besuchte die Klassen 6c und 6b des Peter-Wust-Gymnasiums am 20. September 2024, um ihnen von den Paralympics, aber vor allem auch von dem Weg dorthin, zu erzählen.

Wie viel man für eine Bronzemedaille im 500-Meter-Rennen und für die Goldmedaille im 14-Kilometer-Straßenrennen tun muss, erzählte Maike Hausberger den Jugendlichen sehr anschaulich und brachte Bilder sowie Videos mit. Sie sprach offen über ihre Erfolge, aber auch über das Leben mit Behinderung, das Durchhalten, niemals Aufgeben und den Glauben an sich selbst. Gebannt hörten die Schülerinnen und Schüler zu und alle Augen leuchteten, als sie am Ende die beiden Medaillen anfassen und betrachten durften. Ein großes Dankeschön an Maike Hausberger für ihren Besuch bei uns! (Quelle: Eva Schmitt / Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)