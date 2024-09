Schweitzer zum Demokratie-Tag: Rheinland-Pfalz ist das Land der Möglichkeiten

MAINZ. „In Zeiten, in denen unsere Demokratie unter Druck steht, ist es wichtiger denn je, dass wir uns aktiv für ihre Werte einsetzen. Jede und jeder von uns kann einen Beitrag leisten – sei es durch Engagement in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, im Verein oder durch kritisches Denken und informierte Entscheidungen“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer in seiner Grußbotschaft zum diesjährigen Demokratie-Tag in Ingelheim.

Das Motto „Demokratie gewinnt!“ wurde bewusst gewählt, als Anlehnung an das Bündnis „Demokratie gewinnt!“, das die landesweiten Demokratie-Tage trägt. Es ist das größte Demokratie-Bündnis in Rheinland-Pfalz, das alle gesellschaftlichen Bereiche umfasst. „Rheinland-Pfalz ist das Land der Möglichkeiten. Setzt Euch für Eure Belange, Eure Wünsche und Ideen ein. Denn dann heißt es auch in Zukunft: Demokratie gewinnt“, so der Ministerpräsident.

Bei der Eröffnung des Demokratietages stellten sich Innen- und Sportminister Michael Ebling, Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig sowie Gesundheitsstaatssekretärin Nicole Steingaß, Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther und Familienstaatssekretär Janosch Littig den Fragen der Kinder und Jugendlichen.

„Unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Umso wichtiger ist es, sie nachhaltig zu stärken und zu schützen. Das gelingt mit wachsamen Sicherheitsbehörden und einem wehrhaften Rechtsstaat, aber auch mit Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern, die sich vor Ort engagieren, um auch Kinder und Jugendliche für die Demokratie zu begeistern. Der Demokratie-Tag leistet auch in diesem Jahr wieder einen wichtigen Beitrag, um Engagement für die politische Bildung hervorzuheben und miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagte Innenstaatssekretärin Simone Schneider.

„Durch eigenes Erfahren und Erleben lernen junge Menschen den Wert unserer Demokratie am besten kennen und schätzen – deshalb wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern am heutigen Landesdemokratietag und im schulischen Alltag immer wieder die Gelegenheit dazu geben. Und das gilt auch für unsere Jüngsten in ihrem Kita-Alltag. Ob der landesweite Demokratietag, schuleigene Demokratietage, mehr Sozialkundeunterricht oder der Kita-Beirat – wir haben in den vergangenen Jahren viel getan, Demokratie noch stärker in unseren Schulen und Kitas zu verankern und werden das weiterhin tun. Denn wir brauchen auch in Zukunft viele überzeugte Demokratinnen und Demokraten in unserer Gesellschaft“, so Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.

„In Rheinland-Pfalz ist die Demokratie fest verankert, denken wir beispielsweise an die Mainzer und Bergzaberner Republik 1792/93, das Hambacher Fest 1832 oder die Koblenzer Rittersturzkonferenz von 1948. Heute am 19. Demokratietag des Bündnisses „Demokratie gewinnt!“ und im Jahr des 50-jährigen Jubiläums der Landeszentrale für politische Bildung können wir uns davon überzeugen, dass zahlreiche Menschen im Land den Tag gezielt nutzen, um Demokratie aktiv zu leben. Gerade in Zeiten, in denen das friedliche Zusammenleben in Europa und die Menschenwürde zunehmend angegriffen werden, geht vom Demokratietag ein großartiges Signal des gesellschaftlichen Zusammenhalts aus. Als Bündnismitglied sind wir allen dankbar, die hier für Demokratie, Freiheit und unser friedliches Miteinander eintreten“, so Gesundheitsstaatssekretärin Nicole Steingaß.

„Der Demokratietag zeigt uns, wie wichtig gesellschaftliches Engagement und demokratische Teilhabe für die Stärkung unseres Zusammenhalts sind. Besonders junge Menschen spielen eine zentrale Rolle, denn sie sind die Gestalter unserer Zukunft“, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther. „Auch unsere Ausbildungsbetriebe sind wichtige Begleiter für die jungen Menschen. Sie bringen ihnen nicht nur fachliches Know-How und Fertigkeiten bei, sondern auch Werte, Respekt, Teamfähigkeit und ein gutes Miteinander. Darüber hinaus engagiert sich Wirtschaft für eine demokratische Gesellschaft auch über Unterstützung im Vereinsbereich oder auf kommunaler Ebene. Gleichzeitig profitieren unsere Unternehmen von einem starken demokratischen Fundament, das Innovation und Fortschritt ermöglicht und Fachkräfte willkommen heißt, statt Skepsis zu verbreiten“, sagte Petra Dick-Walther, Wirtschaftsstaatssekretärin.

Staatssekretär Janosch Littig aus dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration ergänzte: „Um das Demokratiebewusstsein junger Menschen zu stärken und sie auf die Gestaltung der Zukunft vorzubereiten, ist frühe politische und gesellschaftliche Teilhabe entscheidend. Dies entspricht den Leitzielen unserer Landesjugendstrategie „JES! Jung.Eigenständig.Stark“. Aus dieser Überzeugung hat sich in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz der bundesweit erste Landesjugendbeirat konstituiert. Auch Jugendverbände, kommunale Jugendarbeit und Jugendvertretungen leisten wichtige Beiträge, damit sich junge Menschen in Politik und Gesellschaft einbringen können und die Werte der Demokratie verinnerlichen.“

Der diesjährige Demokratie-Tag hat mit rund 1.200 Besucherinnen und Besuchern die Kapazitäten der Veranstaltungshallen kING und WBZ in Ingelheim voll ausgeschöpft. Neben einem bunten Bühnenprogramm fanden 22 Workshops statt und 49 Aussteller präsentierten sich und ihre Arbeit. Die Hauptveranstaltung wurde von sieben Satelliten-Veranstaltungen in Altenkirchen, Kaiserslautern, Trier, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und im Ahrtal begleitet.

Zudem findet im Rahmen des Demokratie-Tags am 27. September 2024 die „Lange Nacht der Demokratie“ statt. Sieben Volkshochschulen bieten ein buntes, vielfältiges Programm für Erwachsene rund um das Thema Demokratie. Der jährlich stattfindende, landesweite Demokratie-Tag wird vom Bündnis „Demokratie gewinnt!“ veranstaltet, das 2017 von der damaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile gehören dem Bündnis über 140 Organisationen aus dem staatlichen, zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Sektor an.

Weitere Informationen zum Demokratie-Tag und zum Bündnis „Demokratie gewinnt!“ finden sich unter https://www.demokratietag-rlp.de/ und https://demokratie-gewinnt.rlp.de/. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)