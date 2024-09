Gold-Gewinner: Europameister Finn Vogler im Rathaus Bitburg begrüßt

BITBURG. Der 18-jährige Wildwasserkanute Finn Vogler aus Bitburg schaffte Anfang Juli bei den Junioren-Kontinentalmeisterschaften in der Schweiz eine echte Sensation. Mit den Kollegen Nicolas Niederle-Gomez und Philipp Blum gewann er mit dem Team Deutschland Gold – mit 15 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten Frankreich.

Und auch im Einzel erzielte der frischgebackene Team-Europameister ein Super-Ergebnis. Hinter dem Tschechen Mika Hynek und seinem Mannschaftskollegen Philipp Blum holte Finn die Bronze-Medaille. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Martin Vogler, der einst selbst für den TV Bitburg schon sehr erfolgreich an Deutschen Meisterschaften teilgenommen hat.

Mit Stolz begrüßte Bürgermeister Joachim Kandels den jungen Europameister kürzlich im Bitburger Rathaus, um ihm persönlich zu seinem Titel zu gratulieren. „Der Erfolg von Finn Vogler zeigt, was für eine tolle Arbeit die Kanu-Abteilung des TV Bitburg leistet“, so Kandels. Nach dem Abitur beginnt Finn Vogler nun ein Studium in München, wo es auch perfekte Trainingsbedingungen für Wildwasser-Kanuten gibt. Das lässt auf weitere Erfolge des Bitburger Spitzensportlers hoffen. (Quelle. Stadt Bitburg)