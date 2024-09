Saisoneröffnung der ProA: Gladiators Trier empfangen die Tigers Tübingen

TRIER. Nach der knappen Niederlage im BBL Pokal am vergangenen Freitag – mit der die Gladiatoren und Skyliners die deutsche Basketballsaison 2024/25 eröffneten – steht an diesem Freitag bereits das nächste Eröffnungsspiel in der SWT Arena bevor.

Am 20.09.24, um 19.30 Uhr, empfangen die Gladiators die Bundesligaabsteiger der Tigers Tübingen zum Opening-Game der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Somit erwartet die Trierer Fans zum Saisonauftakt ein echtes Traditionsduell gegen einen starken Kontrahenten der kommenden Saison. Darüber hinaus findet am Freitag der erste Mutterhaus Trier Spieltag in der Arena statt, an dem wieder einige Aktionen für die Fans und Zuschauer geplant sind. Tickets für das Eröffnungsspiel der Gladiatoren sind über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle und den Kartenvorverkauf Trier in der TuFa erhältlich.

Sportlich erwartet die Gladiatoren eine große Herausforderung gegen einen neuformierten Gegner. Nach dem Bundesligaabstieg veränderte sich der Tübinger Kader in großen Teilen und Dominik Reinboth übernahm als Cheftrainer das Zepter der Tigers. Mit Till-Joscha Jönke hielten die Tübinger einen Point Guard aus der vergangenen Saison und ergänzten die Position mit Marvin Heckel um einen weiteren ProA-erfahrenen, deutschen Spielmacher. Dazu stehen mit Kenneth Cooper und und Miles Tention zwei US-amerikanische Neuzugänge in der Guardrotation der Tigers. Auf dem Flügel verpflichtete man mit Jonas Niedermanner einen ehemaligen Gladiator, mit Philip Hecker einen talentierten Swingman aus Ulm und mit Melkisedek Moreaux einen athletischen Flügel, der bereits in Hagen und Düsseldorf aktiv war. Auf den großen Positionen steht mit Vincent Neugebauer ein weiterer junger deutscher Spieler im Tübinger Aufgebot, der vom Letten Ricards Vanags und Engländer Samuel Idowu ergänzt wird.

„Wir freuen uns, nach dem positiven Pokalauftakt erneut zuhause zu spielen, an unsere guten Leistungen anzuknüpfen und hoffen, diesmal auch den Sieg zu holen. Besonders defensiv haben wir am Freitag umgesetzt was wir uns vorgenommen haben und wollen gegen Tübingen daran anknüpfen. Es wird darauf ankommen vor allem die Guards der Tübinger zu kontrollieren, dort sind sie sehr stark besetzt.

Insgesamt haben sie einen sehr ausgeglichenen Kader aus jungen und erfahreneren Spielern, aus Athletik und Kreativität und einen Trainer mit ProA-Erfahrung. Wir freuen uns auf diese Challenge, ich zähle Tübingen zu den stärksten Teams der Liga. Wir wollen unser Spiel spielen, haben das Selbstbewusstsein und die Qualität und für uns zählt am Freitag nur der Sieg. Darauf bereiten wir uns in dieser Woche ausführlich vor“, sagt Jacques Schneider, Headcoach der Gladiatoren, vor dem ersten ProA-Spiel am Freitag.