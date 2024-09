++ Wetter: Wenig Regen und schöne Spätsommer-Tage in der Region ++

Angenehme Temperaturen und kaum Regen: Die Rheinland-Pfälzer und Saarländer können in den nächsten Tagen über die Wetteraussichten nicht klagen.

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland können die Menschen warme Spätsommertage genießen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es im Tagesverlauf auflockern, bei 18 bis 21 Grad.

Ab Mittwoch steigen die Temperaturen weiter an: Die Meteorologen sagen einen sonnigen Tag bei 21 bis 25 Grad voraus – ohne Regen. Auch am Donnerstag bleiben die Rheinland-Pfälzer und Saarländer größtenteils von Niederschlag verschont. Einzelne Schauer seien jedoch nicht auszuschließen, so der DWD. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 21 bis 24 Grad. (Quelle: dpa)