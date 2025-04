Update: Leichenfund im Westerwald – Ort abgesperrt, Hubschrauber in der Luft

Drei Menschen sind in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt und kontrolliert die Ein- und Ausfahren des Ortes.

WEITEFELD. Nach dem Fund von drei Leichen im Westerwald hat die Polizei den Ort Weitefeld abgesperrt. Jedes Auto, das hinein- oder hinausfahren wolle, werde kontrolliert, sagte ein dpa-Reporter.

Es seien Polizisten mit Schutzhelmen und Maschinenpistolen im Einsatz, ein Hubschrauber sei in der Luft unterwegs. Drei Menschen waren in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. In den frühen Morgenstunden sei es nach jetzigen Erkenntnissen zu einem Kapitaldelikt gekommen, teilte die Polizei mit. Details zu den Hintergründen der Tat sowie zu den Opfern machte der Sprecher zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. (Quelle: dpa)