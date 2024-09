Alkoholisierter Fahrer kracht in Strommast: Stromausfall in Stadtteil

ST. WENDEL/URWEILER. Wie die Polizei in St. Wendel mitteilt, kam es am Samstagabend, 14.09.24, in der Hauptstraße in St. Wendel-Urweiler gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit größerem Schaden.

Der 25-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem schwarzen PKW mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Hauptstraße in Urweiler und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem vor Ort befindlichen Strommast und einer Straßenlaterne. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien und blieb augenscheinlich unverletzt.

Dennoch wurde er zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Außer einer Hecke wurden durch die Kollision auch mehrere elektrische Installationen beschädigt, sodass einige Haushalte in Urweiler nach dem Unfall kurzzeitig ohne Stromversorgung auskommen mussten.

Später wurde hier eine Notversorgung eingerichtet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden beim Unfallverursacher Anzeichen auf eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der geführte PKW darüber hinaus nicht zugelassen. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren. Die Hauptstraße in Urweiler war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.