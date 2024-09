Halsbrecherische Überholmanöver bei Verfolgungsjagd im Saarland

PÜTTLINGEN. Bereits am Mittwoch, 11.9.2024, kam es um 16.10 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem dunkelblauen VW Golf Kombi (Mainzer Kennzeichen) und einem Einsatzkommando der Polizeiinspektion Völklingen.

Nach vorangegangenem Diebstahl in Riegelsberg fahndete das Einsatzkommando im Bereich der L269 zwischen Riegelsberg und Püttlingen, als ihnen der dunkelblaue VW Golf Kombi des Tatverdächtigen entgegenfuhr. Nachdem der Fahrer auf die Polizei aufmerksam wurde, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und flüchtete über die L269 und die L136 in Richtung Völklingen. Hierbei überholte der Fahrer auf rücksichtslose Art mehrere Verkehrsteilnehmer über die Gegenspur, bevor er das Fahrzeug in einem Gewerbegebiet abstellte und zu Fuß in den nahe gelegenen Forst „Am Dietrichsberg“ flüchtete.

Dem Fahrer droht nun nicht nur ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und dem Verdacht eines sog. verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Der Tatverdächtige konnte nicht mehr ergriffen werden, ist der Polizei aber aus vorangegangenen Verfahren bekannt. Die Polizeiinspektion Völklingen bittet Zeugen oder Geschädigte der Verfolgungsfahrt, sich telefonisch unter der 06898/2020 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)