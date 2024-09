TRIER: Suche mit Einsatzkräften, Drohne und Hubschrauber – Keine Hinweise auf Straftat oder hilflose Person

TRIER. Im Rahmen größerer Suchmaßnahmen wegen eines verdächtigen Fundes in Trier-Kürenz am Nachmittag teilt die Polizeiinspektion Trier mit, dass eine Absuche der umliegenden Waldgebiete und Fußwege mit Einsatzkräften, einer Drohne der Feuerwehr sowie einem Polizeihubschrauber bisher keine weiteren Erkenntnisse erbracht hat.

Derzeit gibt es laut der Polizei keine konkreten Hinweise auf eine mögliche Straftat oder eine Person in hilfloser Lage.

Eine Fußgängerin hatte heute gegen 12.15 Uhr auf auf dem Fußweg an der Soterstraße in Trier-Kürenz, der in Richtung Petrisberg führt, eine größere Blutlache sowie eine Brille gefunden.

Mögliche Zeugen werden weiterhin gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.