++ Region: Wolkig und meist niederschlagsfrei – nachts Frost in der Eifel ++

OFFENBACH. Am Rande eines Hochs über Frankreich gelangt mit einer nordwestlichen Strömung kühle Meeresluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland, dabei zeigt sich ein ruhiges Wettergeschehen. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am heutigen Samstag ist ein Wechsel aus Sonne und dichteren Quellwolken zu beobachten, erst am Abend kommt es zu größeren Auflockerungen. Meist bleibt es niederschlagsfrei bei Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Nord. In der Nacht zum Sonntag ist es gering bewölkt bis klar und es bleibt niederschlagsfrei. Lokal zeigt sich Nebelbildung bei Abkühlung auf 6 bis 2 Grad, in Tallagen der Eifel bis -1 Grad. Dort ist gebietsweise Frost in Bodennähe möglich.

Der Sonntag präsentiert sich nach teils sonnigem Beginn zunehmend wolkig und verbreitet niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus aus Nordwest bis Nord. Nachts ist das Wetter wolkig bis stark bewölkt und örtlich tritt etwas Sprühregen oder leichter Regen auf, verbreitet bleibt es aber niederschlagsfrei bei einem Temperaturrückgang auf 10 bis 7 Grad.

Für den Montag sagen die Experten wechselnde bis starke Bewölkung und vereinzelt etwas Regen voraus, oft bleibt es aber auch niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 15 bis 18 Grad bei mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nacht zum Dienstag wird wolkig bis stark bewölkt. Vereinzelt tritt etwas Regen oder Sprühregen auf. Tiefsttemperaturen 11 bis 8 Grad.

Der Dienstag soll wechselnd bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei werden, im Tagesverlauf zeigen sich größere Wolkenauflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 21 Grad, im höheren Bergland 14 bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus Nordost. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt und niederschlagsfrei bei örtlicher Nebelbildung. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad. (Quelle: DWD)