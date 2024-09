RLP: Mit Holzpfahl auf Vermieter losgegangen – 61-Jähriger vor Gericht

KOBLENZ. Am 17. September 2024 beginnt vor der 10. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Prozess gegen den Angeklagten Lothar W. u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, u.a am Tatort Niederahr.

Dem 61-jährigen Betroffenen wird in diesem Sicherungsverfahren von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, in der Zeit vom 16.1.2022 bis zum 16.5.2022 im Zustand der Schuldunfähigkeit eine gefährliche Körperverletzung, sechs Fälle der Beleidigung, in einem Fall tateinheitlich mit Hausfriedensbruch, eine Nötigung sowie durch dieselbe Handlung eine Bedrohung, eine versuchte gefährliche Körperverletzung, drei Fälle der Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen sowie in einem dieser Fälle durch dieselbe Handlung eine Bedrohung und im anderen Fall durch dieselbe Handlung einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie eine versuchte gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

So soll er insbesondere seinem Betreuer mit einem Stock ins Gesicht und auf den rechten Unterarm geschlagen haben, mit einem Holzpfahl auf seinen Vermieter losgegangen sein, um diesen zu schlagen und zu verletzen, wobei dieser weglaufen konnte sowie eine brennbare Flüssigkeit auf einen Polizeibeamten, der ihn festnehmen wollte, gespritzt und mit einer Kerze hantiert haben, um die Flüssigkeit in Brand zu setzten und damit Verletzungen des Beamten herbeizuführen, was jedoch nicht gelang. (Quelle: Landgericht Koblenz)