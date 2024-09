RLP: Nach Messerangriff auf Ehepaar – Haftbefehl gegen 63-Jährigen erlassen

Bewaffnet mit einem Messer soll ein Mann nachts in ein Wohnhaus eingedrungen sein und ein Ehepaar verletzt haben. Jetzt gibt es einen Haftbefehl.

RAMSTEIN-MIESENBACH. Nach dem Messerangriff auf zwei Eheleute in deren Wohnung hat das Amtsgericht Zweibrücken Haftbefehl gegen einen 63-Jährigen erlassen. Gegen ihn bestehe nach der Attacke in Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) am Mittwoch der Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Bislang habe sich der Verdächtige nicht zu den Vorwürfen geäußert. Mit einem Messer bewaffnet soll der Mann versucht haben, nachts gewaltsam in das Zuhause seiner beiden Bekannten einzudringen. Als demnach die 40 Jahre alte Frau und der 45-jährige Mann die Tür öffneten, soll er sie mit dem Messer leicht verletzt haben. Noch in der Nacht war der Verdächtige festgenommen worden. Das Motiv der Tat sei noch unklar und die Ermittlungen dauern an. (Quelle: dpa)