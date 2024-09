Arbeitsteiliges vorgehen: Polizei Trier fahndet nach Taschendieb-Bande

TRIER. Am Mittwoch, den 3. Juli 2024, begab sich eine Tätergruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, in die Geschäftsräume des REWE-Supermarktes in der Trierer Simeonstraße 15, um, als Bande gemeinsam und arbeitsteilig handelnd, potentielle Opfer für ihre Taschendiebstähle auszubaldowern.

Das Trio beobachtete hier um 12.29 Uhr zielgerichtet ein Ehepaar, das gerade seine Einkäufe getätigt und an der Kasse bezahlt hatte. Nach dem abgeschlossenen Bezahlvorgang steckte die Frau ihren stark sehbehinderten Ehemann die Geldbörse in einen von diesem auf dem Rücken getragenen Rucksack.

Während die beiden männlichen Täter das Paar weiterhin beobachteten, näherte sich die Täterin dem Ehemann von hinten, als das Paar seine Einkäufe in Taschen verstaute. In einem geeigneten Moment öffnete die Diebin, von ihrem Opfer unbemerkt, den Rucksack des Ehemannes und entwendete die darin befindliche Geldbörse.

Hiernach verließ die Bande sogleich gemeinsam das Ladengeschäft.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Täterin:

kräftige Statur; braune, mittellange Haare zu einem Flechtzopf gebunden; bekleidet mit grauer Jogginghose, hellen (Sport-)Sneakers, heller Oberbekleidung mit darüber getragener, dunkler Jacke; trug auf dem Kopf eine blaue Basecap

Täter 2:

normale Statur; trägt längeren Kinnbart; bekleidet mit Jeans, weißem Hemd und darüber getragener Steppweste sowie braunen Schuhen, auf dem Kopf eine dunkle sogenannte Schiebermütze

Täter 3:

kräftige Statur; 3-Tage Bart; bekleidet mit kurzer Hose und dunkler Jacke sowie dunklen Sneakers; auf dem Kopf eine blau/ weißen Basecap

Die Polizei erbittet unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 Hinweise zur Tat, den Tätern, deren Verbleib und Aufenthaltsort sowie zu möglichen weiteren Opfern. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)