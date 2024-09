Trier: Diebstahlserie aus PKWs reißt nicht ab – erneut Schreiben eingeschlagen

TRIER. In der jüngeren Vergangenheit kommt es im Stadtgebiet von Trier immer wieder zu Diebstählen aus geparkten PKWs. Dabei werden meist die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet (lokalo.de berichtete).

Nun meldet die Polizei Trier wieder zwei Fälle: Erneut schlugen unbekannte Täter am gestrigen Montag, zwischen 21.10 Uhr und 23.40 Uhr, die Scheiben von zwei Fahrzeugen ein und entwendeten Wertgegenstände. Betroffen war ein in der Engelstraße geparkter grauer VW Lupo und in der Roonstraße ein schwarzer VW Golf.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (Telefon: 0651/9779-2290. Die Polizei warnt nochmals davor Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegenzulassen. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel sollten nie im Fahrzeug deponiert werden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)