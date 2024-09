Trier: Mutter mit zwei Kindern beklaut – Spielsachen bei Flohmarkt gestohlen

TRIER. Eine lokalo-Leserin wurde am letzten Samstag, 7.9.2024, am Rande des A.R.T.-Kinderflohmarktes in der Metternichstraße in Trier-Nord bestohlen. Die Frau besuchte den Flohmarkt mit ihren beiden fünf und acht Jahre alten Kindern und erwarb für diese dort diverse Spielsachen (u.a. Legosteine, Schleich-Tiere und Playmobilfiguren).

Als sie bei der Rückfahrt ihre Kinder in ihren in der Nähe geparkten PKW brachte, stellte sie den Beutel mit den gekauften Spielsachen ab und vergaß ihn mitzunehmen. Als sie den Verlust bemerkte, kehrte sie sofort um, doch der Beutel war verschwunden.

Ihr Geldbeutel, die Jacke ihres Sohnes sowie eine Reithose waren beim Veranstalter abgegeben worden, nicht jedoch die Spielsachen. Zudem war das Bargeld aus dem Geldbeutel gestohlen. Die Leserin, die in der Sache Anzeige erstattet hat, verfügt nur über ein geringes Einkommen und hatte für den Kauf der Spielsachen für ihre Kinder eigens gespart, wie sie unserer Redaktion mitteilt.

Zeugen-Hinweise bitte an die Polizei Trier.