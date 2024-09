Trier: 15 Jahre VITAS CENTRUM für Ästhetik und Zahnheilkunde

TRIER. Das Vitas Centrum feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen und blickt auf eine außerordentliche Erfolgsgeschichte zurück. Seit der Eröffnung hat sich die Einrichtung als eine der größten und renommiertesten Zentren für Zahnheilkunde und ästhetische Zahnmedizin im Raum Trier und Luxemburg etabliert. Gegründet wurde die Einrichtung im Jahr 2008 aus der Gemeinschaftspraxis Dr. Richter & DDS Haghour. Vor 15 Jahren erfolgte darauf der Umzug direkt vom Hauptmarkt in die Trier Galerie.

Der patientenorientierte Service steht im Mittelpunkt der Vitas-Philosophie. Dies gewähren tägliche Behandlungszeiten von 7 Uhr früh bis 21 Uhr abends. Ebenfalls wird kein Schmerzpatient im Vitas Centrum abgewiesen. Damit leistet man einen großen Beitrag zur Notfallversorgung in unserer Region. Weiterhin besteht die Möglichkeit Termine online über die Vitas-Internetseite zu vereinbaren.

Über 50.000 Patientinnen und Patienten haben seit Gründung dem Vitas Centrum ihr Vertrauen geschenkt. Doch es sind nicht nur die beeindruckenden Zahlen, die die Leistungsfähigkeit der Einrichtung zur zahnmedizinischen Versorgung unterstreichen. Gerade in den schweren Corona-Jahren hat das Vitas-Team seine Feuerprobe bestanden. Es wurde täglich durchgearbeitet und die zahnmedizinische Versorgung aller Patienten gewährleistet. Dies gelang, weil in der Einrichtung seit der Gründung sehr hohe Standards gesetzt wurden. Dafür konnte das Vitas Centrum mehrfach mit dem „Praxis+Award“ geehrt werden, einem Branchen-Oscar für ausgezeichnete medizinische Einrichtungen.

Innovationen und Qualität als VITAS Markenzeichen

Von Anfang an setzte Vitas auf modernste Technik und innovative Behandlungsmethoden. Ob Implantologie, 3D-Röntgendiagnostik, ästhetische Zahnmedizin oder Angstpatienten – Vitas deckt das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde ab. Ein Markenzeichen von Vitas ist die Behandlung von Patienten mit zahnlosem Kiefer. Egal ob Ober- oder Unterkiefer die Patienten erhalten hier eine effiziente, komfortable und festsitzende Versorgung, die ihnen ihr strahlendes Lächeln wiedergibt. Eine weitere Vitas-Spezialität sind unsichtbare Invisalign-„Zahnspangen“, die Zahnfehlstellung korrigieren. Weiterhin hat das Vitas Centrum seit zwei Jahren ein eigene separate Prophylaxe-Abteilung in der 3. Etage der Fleischstraße 62 aufgebaut. Hier wird Mundhygiene sehr groß geschrieben. Denn durch regelmäßige professionelle Zahnreinigungen beugt man Zahnerkrankungen vor. In der Kinderprophylaxe werden Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren betreut, wobei in der Regel die gesetzlichen Krankenkassen dafür die Kosten übernehmen.

Ein Blick in die Zukunft

In Zukunft werden im Vitas Centrum die während der Corona-Pandemie ausgesetzten Patienteninformationsveranstaltungen wieder aufgenommen. Geplant sind solche Themen, wie „Günstiger Zahnersatz – geht das?“, „Die Sanfte Begradigung von Zahnfehlstellungen“ oder „Feste Zähne an einem Tag“. Diese Infoveranstaltung wird am 23. Oktober und 29. November neu starten, wo die Inhaber ihre Experteninformationen bereitstellen.