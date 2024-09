Trierer Polizei im Dauereinsatz! Schlägereien Drogen und auffällige Gestalten im Palastgarten

TRIER. Drogenhandel, Schlägereien und auffällige Gestalten: Der Palastgarten entwickelt sich immer mehr zum Brennpunkt und sorgt für ein unsicheres Gefühl bei vielen Bürgern. Die Polizeiinspektion Trier hat den Bereich schon länger im Fokus und ist regelmäßig im Einsatz – so auch am gestrigen Donnerstag, der wieder einmal zeigte, wie dramatisch die Situation ist. Wie die Polizei mitteilt, spiegelt dieser dabei einen typischen Einsatztag für die lokale Inspektion wider.

Gegen 15 Uhr gingen bei der Trierer Polizei mehrere Anrufe ein: Direkt vor der Basilika, mitten auf dem Konstantinplatz, flogen die Fäuste. Vier junge Männer waren in Streit geraten und trugen ihre Differenzen lautstark und mit Gewalt aus. Die Folge: Platzwunden und blutige Köpfe. Was sich wie ein handfester Straßenkampf aus einem Actionfilm anhört, ist mittlerweile fast Alltag im Bereich der Basilika und des Palastgartens.

Doch damit nicht genug: Einer der Beteiligten stand bereits eine Stunde zuvor im Fokus der Beamten – mit 43 Gramm Haschisch in der Tasche. Dank des neuen Konsumcannabisgesetzes, das seit dem 1. April 2024 gilt, kam der 25-Jährige noch glimpflich davon. Wo früher eine Festnahme wegen Drogenhandels erfolgt wäre, gab es nun lediglich eine Strafanzeige. Die Polizei griff jedoch härter durch, als der junge Mann gleich zweimal in so kurzer Zeit auffällig wurde – er landete erst mal im Polizeigewahrsam.

Kurze Zeit später die nächste brisante Entdeckung: Im Palastgarten meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein Mann unweit der Basilika ein Drogendepot angelegt haben könnte. Bei der Suche fanden die Beamten tatsächlich zehn verkaufsfertige Einheiten Cannabis. Doch vom Dealer fehlte jede Spur. Die Polizei durchkämmte die Gegend, allerdings ohne Erfolg.

Polizeioberrat Matthias Emmerich, Leiter der PI Trier, sieht in den Vorfällen kein neues Phänomen, sondern eine Entwicklung, die seit Monaten anhalte. „Der gestrige Tag bot die Bandbreite an Straftaten und Auffälligkeiten, wie wir sie in den vergangenen Monaten bereits verzeichnet haben“, sagt Emmerich. Die Polizei habe längst reagiert und ihre Einsatzkonzepte angepasst – mit verstärkten Kontrollen, Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei und sogar Betretungsverboten für bekannte Störer.

Die Lage bleibt angespannt, und die Polizei ist fest entschlossen, dem Treiben im Palastgarten Herr zu werden. Doch für viele Trierer bleibt die Frage: Wie lange müssen die Bürger noch Angst haben, wenn sie durch den Palastgarten spazieren?