Ferienwoche im Hunsrück für Kinder aus sozial schwachen Familien

WOLSFELD. Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und somit auch unsere Sommersaison diesen Jahres. Zum Abschluss ging es noch einmal in den Hunsrück, in das in Schneppenbach liegende Jugenddorf. Und nicht nur an der bloßen Freizeit durfte sich Kinderlachen-Eifel e. V. erfreuen.

Dank der Finanzierung des Lions Club Frankenthal, der in diesem Jahr nach dem Motto „Verbindungen knüpfen und Freundschaften finden“ handelt, in Zusammenarbeit mit der pfälzischen Stadt Frankenthal, bekamen 14 Kinder aus sozial schwachen Familien die Möglichkeit, gemeinsam in dieser Freizeit eine großartige Zeit zu verbringen. Gemeinsam mit dem Jugendleiter des Vereins Merlin Eckert, der zuvor den Check-In besetzte, reisten die Kinder – durch den Lions Club Frankenthal mit T-Shirts, Kappen, Trinkflaschen, Ruck- und Schlafsäcken ausgestattet – in einem Reisebus an. Am vorletzten Tag durfte der Verein zwei Mitglieder des Clubs im Camp begrüßen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen die Arbeit vorzustellen.

Nach einer Führung durch das Camp, persönlichen Gesprächen – natürlich auch mit Teilnehmern – verabschiedeten sich die Mitglieder wieder, bei denen der Besuch erfreulicherweise auf sehr positive Resonanz stieß. Denn auf die Frage, was einer Teilnehmerin denn am besten und am wenigsten gefalle, antwortete dieser: „Am besten gefällt mir, dass hier immer etwas los ist und wir immer etwas machen können. Und am wenigsten gefällt mir…das gibt es nicht.“.

Der Verein Kinderlachen-Eifel freut sich, in diesem Jahr die Möglichkeit gehabt zu haben, diesen Kindern eine tolle Ferienwoche zu bieten und ihnen dabei zu helfen, unvergessliche Momente zu erleben, und dankt dem Lions Club Frankenthal für die Unterstützung dieser Kinder. (Quelle: Neele Waxweiler/Kinderlachen-Eifel e. V.)