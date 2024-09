Traben-Trarbach: Wanderer (79) rutscht Abhang runter – von Feuerwehr gerettet

TRABEN-TRARBACH. Am 31.8.2024 wanderte ein ortsunkundiger 79-jähriger Niederländer aus Richtung Mont-Royal kommend in Richtung Wolf, um von der Steillage oberhalb der B53 aus die Wolfer Klosterruine zu fotografieren. Beim Fotografieren verlor er den Halt und rutschte einige Meter den steilen Abhang hinab.

Dort konnte er sich mit einer Hand an einem Baum festhalten, drohte jedoch bei weiteren Bewegungen weiter abzurutschen. Der Wanderer schaffte es, über Notruf die Polizei aus Bernkastel zu kontaktieren. In dem mehr als einstündigen Gespräch konnte der Standort Stück für Stück präzisiert werden, so dass er schließlich durch eine der eingesetzten Streifen lokalisiert werden konnte.

Ebenfalls im Einsatz befanden sich die freiwilligen Feuerwehren aus Kröv und Traben-Trarbach. Die Feuerwehr war es auch, die sich um die Befreiung des Wanderers aus seiner misslichen Lage kümmerte. Außer einer Dehydrierung trug er keine weiteren Verletzungen davon. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)