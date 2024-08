Bewaffnete Männer im Restaurant – Großaufgebot der Polizei

BOPPARD. Wie die Polizei in Boppard am Freitagabend mitteilt, ging bei ihr gegen 19.36 Uhr die Meldung ein, dass gerade mehrere Männer mit Schusswaffen in der Hand in ein Restaurant in Boppard gegangen seien.

Die Innenstadt von Boppard wurde umgehend mit starken Kräften aufgesucht und abgeriegelt. Es konnten in den umliegenden Geschäften keine bewaffneten Männer mehr festgestellt werden. Die Vorkommnisse bedürfen weiterer Ermittlungen.

Hinweise oder Beobachtungen durch Zeugen könnten bei der Ermittlung unterstützen.

Gegen den Halter eines Fahrzeuges, welches in den Vorfall verwickelt sein soll, wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.