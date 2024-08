Trier: Zirkus-Workshop für Jugendliche aus Isjum

TRIER. Im August verbrachten 20 Kinder und Jugendliche aus Isjum, unserer neuen ukrainischen Partnerstadt, zwei Ferienwochen in Trier, um für eine Weile Erholung und Abstand vom Krieg zu gewinnen.

Isjum liegt im Osten der Ukraine, in der Nähe der Front und hat unter dem russischen Angriffskrieg stark gelitten. Seit Mai ist Isjum die zehnte Trierer Partnerstadt. Die Kinder konnten in Trier zwei Wochen lang abschalten und Abstand gewinnen von der belastenden Situation in ihrer Heimat.

Fünf Luftakrobat*innen des Trimmelter SV erklärten sich sofort bereit, sich zu engagieren und den Jugendlichen mit vielen kreativen Bewegungsspielen und einem abwechslungsreichen artistischen Angebot einen unvergesslichen Tag zu schenken.

Es wurde viel gelacht und einige neue Kunststücke an Vertikaltuch, Trapez, Laufkugel und Diabolo gelernt. Zum Abschluss zeigten die Trimmelter Luftakrobat*innen in einer kleinen Abschlussshow ihr Können.

Der Workshop unter der Leitung von Zirkustrainerin Hanja Fröhlich war für alle Teilnehmenden eine berührende und bereichernde Begegnung.