„Rush-Gepäck“ aus der Türkei: Saarbrücker Zoll findet über 2000 Schmuggel-Zigaretten

SAARBRÜCKEN. 2.420 Zigaretten entdeckte der Saarbrücker Zoll am vergangenen Sonntag in einem nachgesandten Koffer.

Die Kontrollbeamten vom Saarbrücker Flughafen überprüften so genanntes Rush-Gepäck aus der Türkei. „Dabei handelt es sich um Gepäckstücke, die nicht im selben Flugzeug wie der zugehörige Passagier transportiert werden und nachgeliefert werden“, so Nicole Hübner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. Die Besitzerin des Reisekoffers wurde kontaktiert und gab an, dass sich keine anmeldepflichtigen Waren in ihrem Gepäckstück befinden.

Mit einer Abfertigung ohne ihre Anwesenheit erklärte sie sich einverstanden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde im Reisekoffer ein weiterer Koffer gefunden in dem sich die Zigaretten befanden. Gegen die Besitzerin des Reisekoffers wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Tabaksteuerhinterziehung eingeleitet und die Zigaretten sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Strafsachen- und Bußgeldstelle des Hauptamts Saarbrücken. (Quelle: dpa)