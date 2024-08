Rückreiseverkehr nach Sommerferien: ADAC erwartet volle Straßen in RLP

MAINZ. Zum letzten Ferienwochenende rechnet der ADAC in Rheinland-Pfalz mit starkem Verkehrsaufkommen, berichtet die FAZ. Besonders an den Grenzen zu Hessen und Nordrhein-Westfalen sei mit viel Verkehr zu rechnen, erklärte ein ADAC-Sprecher.

Die Rückkehrer aus Rheinland-Pfalz müssen es laut dem Verkehrsclub vor allem auf den Autobahnen A1 und A3 mit hohem Verkehrsaufkommen rechnen. Ein erhöhtes Staurisiko besteht insbesondere rund um Köln und in Richtung Frankfurt am Main. Auch auf der A61 ist mit Verzögerungen zu rechnen, da Autofahrer dort an mehreren Baustellen, unter anderem an zwei Großtalbrücken, vorbeikommen.

Die schlimmste Stauphase der Sommerferien dürfte nach Einschätzung des ADAC jedoch bereits vorbei sein. Am letzten Juli-Wochenende, als in allen Bundesländern gleichzeitig Ferien waren, sei der Verkehr am dichtesten gewesen. Trotz möglicher Nachzügler sei der Höhepunkt überschritten, da viele Urlauber bereits zu Hause seien, so der Sprecher.

Wer seine Rückreise noch vor sich hat, kann jedoch einiges tun, um Staus zu vermeiden. Der ADAC empfiehlt, entweder frühmorgens oder spätabends zu fahren. Zudem sollte man das Tanken abseits der Autobahnen erledigen, da sich hier zurzeit bis zu 70 Cent pro Liter sparen lassen. (Quelle: FAZ)