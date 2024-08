Feuer an Gasgrill: Zwei Verletzte bei Brand in Restaurant

MAINZ. Die Feuerwehr Mainz wurde am Freitagnachmittag zu einem Feuer in einem Restaurant alarmiert. Bei der ersten Meldung befanden sich noch Personen in dem Gebäude woraufhin ein erhöhter Kräfteansatz von beiden Feuerwachen alarmiert wurde.

In dem Restaurant war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand im Bereich eines Gasgrills gekommen. Das Feuer hatte sich bereits über die Ablufteinrichtung ausgebreitet und den Inhalt eines Lagerraums entzündet. Dadurch kam es zu einer Rauchausbreitung in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses.

Bei dem Versuch das Feuer in dem Restaurant selbstständig zu löschen wurden zwei Personen verletzt. Diese wurden nach der Behandlung durch die Kräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus transportiert.

Nachdem alle Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert wurden, konnte das Feuer in der Lüftungsanlage und in einem angrenzenden Lagerraum zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten nahmen etwas mehr Zeit in Anspruch. Es mussten Teile der Lüftungsanlage geöffnet und der angrenzende Brandraum geräumt werden. Die Maßnahmen an dem Abluftsystem wurden durch einen hinzugerufenen Schornsteinfeger unterstützt.

Die aus dem Anwesen evakuierten Anwohner wurden durch die Kräfte des Rettungsdienstes betreut. Auf Grund der größeren Betreungslage wurden von der Rettungsleitstelle weitere Einsatzkräfte des medizinischen Katastrophenschutzes an die Einsatzstelle alarmiert.

Da sich der Rauch im Treppenraum und in einzelnen Wohneinheiten durch geöffnete Fenster ausgebreitet hatte, wurde das Gebäude vollständig kontrolliert bevor die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkonnten.

Durch das Brandereignis in dem Restaurant ist es zu einem größeren Sachschaden in der Nutzungseinheit und angrenzenden Räumen gekommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war musste die Kaiserstraße in dem Bereich voll gesperrt werden, wodurch es zu größeren Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet gekommen ist.

Die Feuerwehr Mainz war insgesamt mit 27 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden durch die Einsatzkräfte der Polizei tatkräftig unterstützt.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass eigene Löschversuche nur unternommen werden sollen, wenn dies gefahrlos möglich ist. Ist der Raum bereits verraucht, besteht akute Lebensgefahr. Sachschäden können ersetzt werden, Menschenleben nicht.