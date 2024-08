Norsaarland: Elfjähriges Kind nach Sturz mit Fahrrad schwerverletzt – Polizei ermahnt Gaffer

LOSHEIM. Wie die Polizei Nordsaarland mitteilt, befuhr ein elfjähriges Kind am heutigen Mittwoch, 21.08.24, mit seinem Fahrrad gegen 15.25 Uhr einen Weg in der Weiskirchener Straße in Losheim am See.

Hierbei kam es ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich schwer. Das elfährige Kind musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kind trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Während der Unfallaufnahme befanden sich mehrere Schaulustige vor Ort, die durch die eingesetzten Beamten mehrfach ermahnt werden mussten.