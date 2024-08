Erste Saisonpleite nach Fehlstart: Eintracht Trier verliert klar in Walldorf

TRIER. Eintracht-Trier hat am 4. Spieltag der Regionalliga Südwest die erste Saisonniederlage kassiert. Beim FC Astoria Walldorf unterlagen die ersatzgeschwächten Moselstädter nach einem eklatanten Fehlstart in die Partie am Ende mit 5:0 und zahlten erstmals in dieser Spielzeit Lehrgeld.

Manchmal gibt es so Tage, da wäre man lieber im Bett geblieben – einen genau solchen erlebte der SVE am Samstagnachmittag bei Astoria Walldorf. Schon die Vorzeichen waren bescheiden: Unter der Woche musste SVE-Chefcoach Thomas Klasen auf so viele Akteure verzichten, dass an regulären Trainingsbetrieb kaum zu denken war. Ein entsprechend kleiner Kader reiste gemeinsam mit rund 300 Trierer Auswärtsfans am Samstag nach Walldorf – und erlebte dort innerhalb von nur gut 20 Minuten sein blaues Wunder.

Die Gastgeber setzten die Eintracht von Beginn an unter Druck und ließen wenig Zweifel daran aufkommen, wer im Dietmar-Hopp-Stadion die Partie bestimmen würde. Keine Viertelstunde war gespielt, da rollte ein Angriff der Astoria über die rechte Seite auf die Abwehr des SVE zu, der es nicht gelang das Leder zu klären. Letztlich rutschte der Ball im Zentrum durch zum aufgerückten Jannis Boziaris, der mit links ins rechte untere Eck vollendete – 1:0 (13.).

Es war der Auftakt für die bislang bitterste Phase des SVE in der Regionalliga-Saison 2024/2025: Innerhalb der nächsten zehn Minuten ließen sich die Blau-Schwarz-Weißen gleich zweimal eiskalt auskontern – zunächst vollendete Tim Fahrenholz einen Tempogegenstoß mustergültig zum 2:0 (17.), dann umkurvte Felix Kendel Eintracht-Schlussmann Novakovic und besorgte damit gleich das dritte Tor (22.). Zu sorglos agierten die Gäste aus Deutschlands ältester Stadt in dieser Phase.

„Ich hatte die Woche gewarnt. Als Trainer spürst du, wenn sich der ein oder andere aufgrund des guten Tabellenstandes ein bisschen zurücknimmt. Wenn wir so verteidigen, haben wir keine Chance. Heute haben wir die Grundtugenden vermissen lassen. Sie haben uns wirklich eiskalt erwischt“, monierte Chefcoach Thomas Klasen nach Spielende.

Spätestens, nachdem Boziaris noch vor der Pause – mal wieder nach einem Konter – das 4:0 nachlegte, war selbst den kühnsten Optimisten klar: Das würde wohl heute nichts mehr werden. So ist die weitere Geschichte dieses Spiel schnell erzählt. Eintracht-Trier agierte in Hälfte zwei etwas aktiver, auch weil die Astoria naturgemäß einen Gang zurückschaltete. Trotz guter Gelegenheiten war den Moselanern ein Ehrentreffer aber nicht vergönnt, stattdessen trafen die Hausherren in der Schlussphase per Elfmeter noch zum 5:0-Endstand (90. +2). Zu allem Überfluss sah der eingewechselte Can Yavuz für sein Foul zuvor auch noch die gelb-rote Karte.

Nach dem starken Saisonstart mit sieben Zählern aus den ersten drei Partien muss die Mannschaft mit der Porta Nigra auf der Brust also den ersten herben Dämpfer hinnehmen. Ob es ein Weckruf zu rechten Zeit war, könnte sich schon kommendes Wochenende zeigen: Am Samstag empfängt Eintracht-Trier den 1. Göppinger SV im Moselstadion. Anpfiff ist um 14 Uhr.

FC Astoria Walldorf: Schragl – Goß, Hauk (62. Egel), Lässig, Hauser – Waack, Politakis (62. Müller) – Arcalean, Boziaris (75. Tchadjei), Fahrenholz (75. Erbe) – Kendel (41. Bicki)

Eintracht-Trier: Novakovic – Thayaparan, Weigelt (46. Sossah), Buballa – Held, Spang (50. Herber), Garnier (75. C. Yavuz), Wrusch – Wimmer (67. Biondic), Boesen, König

Tore: 1:0 Boziaris (13.), 2:0 Fahrenholz (17.), 3:0 Kendel (22.), 4:0 Boziaris (39.), 5:0 Arcalean (90. +2/FE)

Zuschauer: 700 Zuschauer

Schiedsrichter: Tim Waldinger

Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte gegen Can Yavuz (90. +1)