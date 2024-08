Zeltingen: Beherztes Eingreifen von Anwohnern bei Badezimmer-Brand

ZELTINGEN-RACHTIG. Am 14.8.2024 ereignete sich gegen 19.30 Uhr ein Brand in einem Haus in der Uferallee in Zeltingen. Hierbei geriet, vermutlich wegen eines technischen Defekts, ein Durchlauferhitzer in einem Badezimmer in Brand.

Durch das beherzte Eingreifen der Anwohner und eines Nachbarn konnte durch rasches Löschen des Gerätes Schlimmeres verhindert werden, dennoch wurden drei Personen wegen Atemwegsreizungen leicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Zeltingen, Kues und Maring mit starken Kräften sowie das DRK und die Polizei Bernkastel-Kues. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)