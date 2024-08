Vier neue Auszubildende starten bei den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof

ZEMMER. Die Barmherzigen Brüder Schönfelderhof bieten jedes Jahr verschiedene Ausbildungsangebote. Jetzt war es wieder soweit: Am 1. August 2024 begrüßte die Einrichtung vier neue Auszubildende. Liliana Aydin, Lena Bach und Lars Schneider haben ihre Ausbildung in der Heilerziehungspflege sowie Janine Gierens ihre Ausbildung als Köchin begonnen.

Am ersten Tag stand das Kennenlernen der Einrichtung sowie der Kolleginnen und Kollegen im Mittelpunkt. Zur Begrüßung fand ein gemeinsames Frühstück mit den Direktoriumsmitgliedern Jürgen Leitzgen und Werner Schmitz, dem Wohndorfleiter Julian Knauf und dem Leiter der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Daniel Olk statt. Die neuen Auszubildenden wurden offiziell herzlich willkommen geheißen. Anschließend lernten die neuen Mitarbeiterinnen und der neue Mitarbeiter einige Kolleginnen und Kollegen kennen und erhielten ihre Dienstpläne für den ersten Monat.

In den nächsten drei Jahren werden die Heilerziehungspflegerinnen und der Heilerziehungspfleger umfassende praktische Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Einrichtung sammeln. Dies umfasst unter anderem die Mitarbeit in den Wohngruppen, der Tagesstruktur sowie in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).

Die Auszubildende zur Köchin wird in der Küche der St. Bernhards-Klause tätig sein und dort die Kunst des Kochens von Grund auf erlernen. Sie wird die kulinarischen Abläufe unterstützen, gemeinsam mit Klientinnen und Klienten kochen und ihr Handwerk in einem professionellen Umfeld weiterentwickeln.

Die Ausbildungsdauer beträgt in beiden Ausbildungsberufen drei Jahre und erfolgt in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule in Trier (BBS/EHS). „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen unseren neuen Auszubildenden einen erfolgreichen Start sowie eine schöne und abwechslungsreiche Ausbildungszeit“, so Wohndorfleiter Julian Knauf. (Quelle: Judith Mark, Schönfelderhof)