Region: Motorradfahrer stürzt in Böschung – Automatischer Notruf alarmiert Rettungskräfte

KRONWEILER/BIRKENFELD. Wie die Polizei Birkenfeld meldet, erging am heutigen Sonntag, 28.07.2024, über den E-Call (Notruffunktion eines Motorrads) eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der L 173 zwischen Niederbrombach und Kronweiler.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers in einer Linkskurve kam. Hierbei kam dieser in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 4 Meter in eine Böschung.

Der Fahrer erlitt eine Verletzung am rechten Fuß. Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.