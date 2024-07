Innenstadt: Vom Anziehungspunkt zum Leerstand – Auslaufmodell „Shopping-Mall“ ?

TRIER. Über ein Jahr, nachdem der einstige Anker-Mieter „s.oliver“ die großen Ladenzeilen über zwei Etagen in der Trier-Galerie verlassen hat, wurden am gestrigen Samstag die Türen dieser Räumlichkeiten wieder geöffnet. Die Firma JD Sports eröffnete ihre neuen Verkaufsflächen für Besucherinnen und Besucher. Dennoch prägen zahlreiche leere Ladenlokale seit geraumer Zeit das Bild des Trierer Shopping-Centers. Klassische Einkaufszentren verlieren dabei scheinbar zunehmend an Beliebtheit bei Verbrauchern und Händlern. Das Konzept der traditionellen Shopping-Mall wirkt veraltet und wenig innovativ. Ist die klassische Shopping-Mall aus der Zeit gefallen?

Ein veraltetes Konzept: Die Shopping-Mall

Einst prägten große, bekannte Marken und das Konzept „Alles an einem Ort“ die Einkaufszentren in Deutschland. Doch mittlerweile beobachten wir vermehrt Leerstand in den einst als modern geltenden Centern. Das klassische Modell der Shopping-Mall, zu dem auch die Trierer Galerie gehört, scheint in Zeiten von Online-Shopping und erlebnisorientiertem Konsum überholt. Immer mehr Verbraucher suchen nach einzigartigen Einkaufserlebnissen, die über das bloße Produktangebot hinausgehen.

Inhabergeführte, regional verwurzelte Fachgeschäfte wie beispielsweise die Wäschegalerie Heinemann oder Absolute Teamsport – TTS Sport Trier in der Zurmaienerstraße erscheinen den Kunden deutlich attraktiver und gewinnen an Wertigkeit. Ob ein weiteres Sport- und Lifestyle-Geschäft angesichts der bereits hohen Dichte an Sportgeschäften in der Innenstadt zur Wiederbelebung beitragen kann, erscheint fraglich.

Innovative Konzepte und lokale Vielfalt

Zudem steht die Trier Galerie vor der Herausforderung, sich gegen innovative Projekte wie die geplante Markthalle im ehemaligen Kaufhof-Gebäude zu behaupten. Eine Markthalle bietet die Möglichkeit, lokale Produkte, gastronomische Angebote und kulturelle Veranstaltungen zu kombinieren, was ein bisher in Trier unbekanntes Einkaufserlebnis schaffen könnte. Genau solche Konzepte haben das Potenzial, künftig ein breites Publikum anzuziehen und die Innenstadt zu beleben.

Das traditionelle Konzept der Shopping-Malls stößt an seine Grenzen und kann ohne neue Ansätze kaum noch die gleiche Anziehungskraft entfalten. Spezialgeschäfte zeigen, dass ein differenziertes, kundenorientiertes Angebot erfolgreicher sein kann.

Um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern und die klassischen Malls zu revitalisieren, sind daher kreative und vielseitige Konzepte gefragt, die über das bloße Befüllen von Handelsflächen hinausgehen. Der aktuelle Leerstand zeigt, dass solche Konzepte bislang nicht gefunden wurden – da helfen auch neue „Pop-Up“-Stores scheinbar nur sehr wenig.

(sz)