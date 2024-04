Trier: Feierliche Neueröffnung – Absolute Teamsport – TTS Sport Trier in der Zurmaienerstraße

TRIER. Aus TTS-Sport Trier wird Absolute Teamsport TTS Sport Trier – Das traditionsreiche Trierer Sportgeschäft öffnet mit einem neuen Konzept seine Türen. TTS Sport – welches in der Region Trier mit hochwertigen Sportartikeln und exzellentem Service verbunden ist, erstrahlt nun in einem modernen Design, das die Bedürfnisse aller Sportbegeisterten anspricht. Am Donnerstag fand die Neueröffnung mit zahlreichen geladenen Gästen statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine dauerhafte 20%-Rabatt-Aktion.

Die Neueröffnung von Absolute Teamsport in der Zurmaienerstraße markiert einen frischen Start für das Trierer Traditions-Geschäft. Seit jeher bekannt für sein breites Sortiment an Teamsportausrüstung und Ausrüster für Vereine in der Region, hat sich das Geschäft neu erfunden und erfüllt die Bedürfnisse jeglicher Sportliebhaber in der Region Trier. Von Fußball über Basketball bis hin zu Tennis, Laufsport und Fitness bietet „Absolute Teamsport“ eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Produkten für jede Sportart. Auch eine große Auswahl aus dem Bereich Sport-Lifestyle weiß zu überzeugen und begeistern.

Das Herzstück der Neueröffnung ist das moderne Design des Geschäfts. Mit klaren Linien, hellem Licht und einem offenen Grundriss bietet das neue Absolute Teamsport eine einladende Atmosphäre, die zum Stöbern und Entdecken einlädt. Das große Sortiment ist dabei übersichtlich präsentiert, sodass Kunden mühelos das finden, wonach sie suchen, und gleichzeitig neue Artikel entdecken können.

Das Geschäft hat sein Angebot dabei erweitert – auch, um noch mehr die Bedürfnisse von Individualsportlern und Freizeitsportlern zu erfüllen. Egal, ob man sich für einen aktiven Lebensstil interessiert oder einfach nur auf der Suche nach qualitativ hochwertiger Sportkleidung ist, Absolute Teamsport hat für jeden etwas zu bieten. Zudem ist TTS-Sport Trier der erste deutsche Kunde, der von der Intersport zur SPORT 2000 und zu ABSOLUTE TEAMSPORT gewechselt ist. ABSOLUTE TEAMSPORT TTS-Sport Trier arbeitet eng mit aktuell 29 Vereinen aus den Regionen Mosel, Hunsrück und Eifel zusammen und wurde im Oktober 1998 gegründet.

Zur feierlichen Eröffnung am vergangenen Donnerstagabend, dankte Inhaber Patrick Schmitt insbesondere seinem Team für die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten und freute sich über zahlreiche Gäste aus der Region. Bei toller Atmosphäre konnten die neu gestalteten Räumlichkeiten entdeckt und begutachtet werden.

Die Neueröffnung von Absolute vereint die reiche Tradition des Geschäfts mit einem frischen Ansatz, der die Bedürfnisse der heutigen Sportgemeinschaft widerspiegelt. In einer Zeit, in der Bewegung und Gesundheit eine immer wichtigere Rolle spielen, ist Absolute Teamsport bereit, Sportbegeisterte jeden Alters auf ihrem Weg zu unterstützen – Also schaut vorbei, entdeckt das neue Absolute Teamsport in Trier und taucht ein in eine Welt voller Sportmöglichkeiten.

AKTION DAUERHAFT dürfen sich die Kundinnen und Kunden über eine Storerabatt von satten 20 Prozent* freuen – Ein Besuch lohnt sich also!

(*Ausgenommen sind Fitnessgeräte und Fitness- Kleinartikel sowie Hanteln)