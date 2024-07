Neumagen-Dhron: Kleinbus mit unbekanntem Gegenstand zerkratzt

NEUMAGEN-DHRON. Am 22.7.2024 kam es in der Zeit zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr in der Römerstraße in Neumagen-Dhron, unweit der Bushaltestelle Realschule Plus, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Kleinbus. Das Fahrzeug stand in Fahrtrichtung Dhron in einer rechtsseitigen Parkbucht.

Nach bisherigen Ermittlungen hat bisher unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zu einem Verursacher geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531/95270 oder per Mail an [email protected] entgegen genommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)