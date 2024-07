Hermeskeil: Lack zerkratzt, Fahrzeugteile verbogen und ein Autoreifen zerstochen

HERMESKEIL. In der Zeit von Freitag, 26.7.2024, 23.00 Uhr, auf Samstag, 27.7.2024, 9.00 Uhr, kam es in der Schulstraße Ecke Adolf-Kolping-Straße in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an zwei dort geparkten Kleinbussen.

An den Fahrzeugen wurde Fahrzeuglack zerkratzt, Fahrzeugteile verbogen und ein Autoreifen zerstochen. Zeugen, die im Tatzeitraum Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hermeskeil in Verbindung zu setzen (Telefon: 06503/91510). (Quelle: Polizeidirektion Trier)