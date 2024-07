Schlangenlinien und Straßensperre umfahren: Suff-Fahrten in Luxemburg

ESCH/ALZETTE/MERSCH. Am späten Abend des 26.7.2024 wurde der Police Grand-Ducale ein PKW in Esch/Alzette gemeldet, welcher sehr langsam und in Schlangenlinien fahren würde. Das Fahrzeug konnte angetroffen werden. Der Fahrer hatte dem Alkohol stark zugesprochen.

Der Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot wurde dem Fahrer zugestellt.

In der Nacht vom 27.7.2024, gegen 2.00 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug in Mersch gemeldet, welches eine Straßensperre umfuhr, welche Zwecks einer örtlichen Veranstaltung errichtet wurde. Beim Antreffen des Fahrers wurden deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Ein provisorisches Fahrverbot wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)