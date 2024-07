Trier: Vollsperrung der Olewiger Straße – Alle Busumleitungen

TRIER. Wie die Stadtwerke in Trier mitteilen, wird die Olewiger Straße von Montag, 12. August, bis einschließlich Samstag, 24. August 2024, zwischem dem Verteilerkreis Trier-Süd und der Einmündung in die Sickingenstraße wegen Baumaßnahmen voll für den Verkehr gesperrt.

In diesem Zeitraum werden die Buslinien 4, 6, 7, 31, 81 und 84 umgeleitet.

Die Busse der Linie 4 fahren ab Porta Nigra bis zur Haltestelle SWT Stadtwerke die normale Route und werden anschließend über Gartenfeldstraße, Agritiusstraße, Bergstraße und Sickingenstraße umgeleitet. Alle Busse der Linien 6, 7, 31, 81 und 84 fahren in Richtung Olewig bis zur Haltestelle Kaiserthermen ihre normale Linienführung und werden dann ebenfalls über Gartenfeldstraße, Agritiusstraße, Bergstraße und Sickingenstraße umgeleitet.

In Richtung Innenstadt gelten die Umleitungen in umgekehrter Reihenfolge. Alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke werden angefahren. Die Haltestellen Charlottenstraße und Amphitheater werden während der Baumaßnahme aufgehoben und an die Haltestellen Kaiserthermen oder Schützenstraße verlegt.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung.