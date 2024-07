Saarland: Von Staatsanwaltschaft gesucht – Untergetauchter Corona-Betrüger verhaftet!

SAARBRÜCKEN. Ein 46-jähriger Mann, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl des Landgerichts Saarbrücken bestand, konnte jetzt festgenommen werden. Nun verbleibt er bis zum Beginn der Hauptverhandlung in der JVA Saarbrücken.

Am späten Vormittag des gestrigen Donnerstags (25.07.2024) konnten die Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes gemeinsam mit Unterstützungskräften des Kriminaldienstes Saarbrücken im saarländischen Jägersfreude einen 46-jährigen türkischen Staatsangehörigen festzunehmen. Der Gesuchte verschleierte zunächst seine tatsächlichen Aufenthaltsorte, tauchte dann unter und war zuletzt für die Sicherheits- und Justizbehörden nicht mehr anzutreffen.

Im Juli 2024 erließ das Landgericht Saarbrücken einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Subventionsbetruges gegen den Mann. Ihm wird vorgeworfen, unberechtigt Corona-Hilfen in Höhe von über 200.000 Euro beantragt und erlangt zu haben, obwohl ihm diese gar nicht hätten gewährt werden dürfen. Der Verbleib des Geldes ist derzeit noch unbekannt.

Nachdem die Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums die Ermittlungen zum derzeitigen Aufenthaltsort des Gesuchten übernommen hatten, lokalisierten sie diesen in dem Saarbrücker Stadtteil und nahmen ihn widerstandslos fest. Danach führten ihn die Fahnder beim zuständigen Landgericht Saarbrücken vor und brachten ihn nach Verkündung des Haftbefehls in die JVA Saarbrücken. Dort wartet er nun auf den Be-ginn des Strafprozesses am Landgericht.

