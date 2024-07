Verkehrsservice: Olewiger Weinfest 2024: Sonderlinien und Busumleitungen

TRIER. Die Ortsdurchfahrt in Trier-Olewig wird für das Weinfest von Donnerstag, 1. August, bis Dienstag, 6. August 2024, um 8 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Die Busse der Linien 6 und 81 fahren in dieser Zeit eine Umleitung über die Riesling-Weinstraße. Alle Haltestellen in der Olewiger Straße werden in diesem Zeitraum aufgehoben und an Ersatzhaltestellen in der Riesling-Weinstraße verlegt.

Am Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August, werden zusätzlich zu den Linien 81 und 84 zwei Sonderlinien eingesetzt.

Die Sonderlinie 91 bringt von 18:08 Uhr bis 21:38 Uhr im Halbstundentakt Fahrgäste vom Petrisberg über Universität, Tarforst, Trimmelter Hof direkt nach Olewig und von 22:54 Uhr bis 2:24 Uhr wieder zurück.

Ab Pluwig wird zwischen 17:57 Uhr bis 20:57 Uhr im Stundentakt ein weiterer Bus der Sonderlinie 98 zum Weinfest eingesetzt, der über Gusterath, Gutweiler, Korlingen und Filsch fährt. Die Sonderlinie 98 vom Retzgrubenweg nach Pluwig fährt im Stundentakt zwischen 22:55 Uhr und 1:55 Uhr.