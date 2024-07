Verkehrsservice: 74. Olewiger Weinfest – Sperrungen, Umleitungen, Busverkehr und Taxenstände

TRIER/OLEWIG. Rund um das 74. Olewiger Weinfest vom 2. bis 6. August kommt es zu mehreren Änderungen in der Verkehrsführung: Die Olewiger Straße wird nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde zwischen den Einmündungen St.-Anna- und Hunsrückstraße von Freitag, 2. August, 17 Uhr, bis Dienstag, 6. August, 8 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Zu- und Durchfahrt für den Liefer- und Anliegerverkehr in das Festgelände ist von jeweils einer Stunde vor Beginn der Veranstaltung bis zu deren Ende nicht möglich. Folgende Veranstaltungszeiträume wurden festgelegt:

– Freitag, 2. August, 18 Uhr, bis Samstag, 3. August, 2 Uhr.

– Samstag, 3. August, 18 Uhr, bis Sonntag, 4. August, 3 Uhr.

– Sonntag, 4. August, 14 Uhr, bis Sonntag, 4. August, 23 Uhr

– Montag, 5. August, 18 Uhr bis Dienstag,6. August, 1 Uhr.

Für Anwohner- und Lieferfahrzeuge besteht eine teilweise eingeschränkte Anfahrtsmöglichkeit direkt nach diesen Zeiträumen bis eine Stunde vor Wiederbeginn des Fests.

Vom 2. bis 6. August ist auf der Umgehungsstraße (Bereich Riesling-Weinstraße / Hunsrückstraße/Brettenbach) die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h herabgesetzt. Außerdem werden in der Hunsrückstraße und entlang des südlich der Umgehungsstraße verlaufenden Gehwegs zusätzliche Haltverbotszonen eingerichtet.

Taxenstände werden eingerichtet in der Olewiger Straße an den Kreuzungen mit der St.-Anna-Straße (Bus-Spur) und der Hunsrückstraße (Parkstreifen) sowie im oberen Brettenbach-Bereich. Möglichkeiten zum Parken gibt es erneut an der Riesling-Weinstraße. Weil die Zahl der Plätze aber beschränkt ist, wird den Gästen dringend geraten, mit dem Bus zu kommen. Es werden erneut Busse auf den Zusatzlinien 91 (Freitag und Samstag zwischen Petrisberg und Weinfest sowie zurück jeweils im Halbstundentakt) und 98 (Freitag und Samstag zwischen Pluwig und Weinfest sowie zurück im Stundentakt) durch die Stadtwerke eingesetzt.

Die Bushaltestellen im Ortskern Olewig werden von Donnerstag, 1., bis Dienstag, 6. August, nicht mehr angefahren. Es stehen die Ersatzhaltestellen der SWT im Bereich der Riesling-Wein-Straße (Höhe Brettenbach sowie Retzgrubenweg) zur Verfügung.

Für Radfahrer bietet der Rad-/ Gehweg zwischen Spitzmühle und dem Ortskern Olewig (über die Kleingartenanlage) eine komfortable Anfahrtsoption.

Aus Sicherheitsgründen werden zu den bestehenden Halteverboten zusätzliche Zonen in der Olewiger Straße, sowie in umliegenden Straßen eingerichtet. Sie werden verstärkt überwacht. Die Feuerwehr- und Rettungszufahrten (Brettenbach, Olewiger Straße, Retzgrubenweg und Tiergarten sind frei zu halten. Unerlaubt abgestellte Fahrzeuge werden bei Bedarf abgeschleppt.

Ergänzend weist die Straßenverkehrsbehörde darauf hin, dass es durch den zweiten Charity-Lauf beim Olewiger Weinfest am Sonntag, 4. August, zwischen 10 und 13 Uhr zu zusätzlichen Einschränkungen kommt. Betroffen sind die Olewiger Straße zwischen der Hausnummer 140 – 206 sowie Brettenbach und Retzgrubenweg zwischen den Einmündungen Olewiger- und Rieslingweinstraße. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die markierte Laufstrecke nicht zu betreten oder zu befahren und sich an den Anweisungen der Streckenposten sowie den Schildern der Sperrungen zu orientieren. Das betroffene Gebiet bleibt während des Laufs zu Fuß erreichbar.

(Stadt Trier)