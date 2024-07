Entlang der Mosel: Radwegsanierung geht weiter – Bauabschnitt in Quint beginnt

TRIER. Bei der umfangreichen Sanierung der Moselradwege wird in der kommenden Woche der nächste Bauabschnitt in Angriff genommen. Gesperrt wird dafür das 950 Meter lange Teilstück von der Seifertstraße in Quint bis zur Stadtgrenze nach Schweich.

Für den Radverkehr auf der D-Route 5 entlang der Mosel wird eine großräumige Umleitung ab Schweich über den Ortskern Kenn und die Brücke der B52 nach Ehrang ausgeschildert. Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt dauern voraussichtlich bis Anfang September.

Parallel laufen noch Arbeiten in zwei weiteren Teilstücken: Im Bereich des Trierer Hafens wird die Sanierung bis Freitag, 2. August, abgeschlossen, anschließend kann dieses Teilstück wieder befahren werden. Der Abschnitt zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und Zurlauben ist voraussichtlich noch bis Mitte August gesperrt.