Olympia in Paris: Schweitzer und Ebling wünschen Athleten aus RLP viel Erfolg

MAINZ. Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Sportminister Michael Ebling wünschen den Athletinnen und Athleten aus Rheinland-Pfalz viel Erfolg in Paris.

Am 26. Juli starten mit der Eröffnungsfeier die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Rheinland-Pfalz ist mit 15 Athletinnen und Athleten, die von der Stiftung Sporthilfe Rheinland-Pfalz unterstützt werden, bei diesem bedeutenden internationalen Sportereignis vertreten.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und äußert seine Anerkennung für deren Leistungen: „Die Olympischen Spiele sind ein Höhepunkt im Leben jeder Sportlerin und jedes Sportlers. Unsere Athletinnen und Athleten haben mit ihrem Engagement, ihrer Disziplin und ihrem unermüdlichen Einsatz Herausragendes geleistet und sich ihren Platz in Paris redlich verdient. Ich werde die Wettkämpfe mit Spannung verfolgen und wünsche viel Erfolg sowie zahlreiche unvergessliche Momente!“

In Paris nehmen insgesamt 10.500 Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen in 32 Sportarten teil. Das „Team Paris Rheinland-Pfalz“ wird mit 15 Athletinnen und Athleten, die von der Stiftung Sporthilfe Rheinland-Pfalz unterstützt werden, in zwölf unterschiedlichen Disziplinen bei den Olympischen Spielen an den Start gehen:

· Samuel Fitwi Sibhatu: Leichtathletik (Marathon, Crosslauf)

· Ricarda Funk: Kanuslalom

· Olivia Gürth: Leichtathletik (3000m Hindernis)

· Christin Hussong: Leichtathletik (Speerwerfen)

· Sophia Junk: Leichtathletik (Sprint)

· Niklas Kaul: Leichtathletik (Zehnkampf)

· Majtie Kolberg: Leichtathletik (Mittelstrecke 800m)

· Gesa Krause: Leichtathletik (3000m Hindernis)

· Alessa-Catriona Pröpster: Radsport/Bahnrad (Kurzzeit)

· Luca Spiegel: Radsport/Bahnrad (Kurzzeit)

· Hannah Vester: Rhythmische Sportgymnastik

· Fabian Vogel: Trampolinturnen

· Julian Weber: Leichtathletik (Speerwurf)

· Jonas Wiesen: Rudern/Achter (Steuermann)

· Oleg Zernikel: Leichtathletik (Stabhochsprung)

Hinzu kommen zahlreiche weitere Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz, die Deutschland in Einzeldisziplinen oder im Mannschaftssport bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten werden.

„Es ist eine außergewöhnliche Leistung, sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu qualifizieren. Jede Sportlerin und jeder Sportler hat es sich mehr als verdient. Ich bin stolz auf unsere rheinland-pfälzischen Athletinnen und Athleten, die uns in Paris auf dieser weltweiten Bühne repräsentieren werden. Wir wünschen ihnen nur das Beste und drücken die Daumen. Ihr seid unser ‚Team Paris‘ für Rheinland-Pfalz“, so Sportminister Michael Ebling.

Die Mittel im Rahmen der Spitzensportförderung wurden in den letzten Jahren stetig erhöht, um die Bedingungen für die Entwicklung des Leistungssports weiter zu verbessern. Im aktuellen Olympiazyklus (2021 bis 2024) gibt es in Rheinland-Pfalz zehn zertifizierte Landesleistungszentren und 67 Landesstützpunkte für verschiedene Sportarten und Disziplinen. Diese Strukturen bilden das Rückgrat für die Vorbereitung der Athletinnen und Athleten auf internationale Wettkämpfe. Zudem wurden in den letzten Monaten zahlreiche Einstellungen von Trainerinnen und Trainern bei den Landesfachverbänden subventioniert, um das bestmögliche Training für die Sportlerinnen und Sportler sicherzustellen. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)