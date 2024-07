RLP: Bau von 30-Kilometer-Elektrozaun gegen Schweinepest startet

Ein mobiler Elektrozaun soll helfen, eine weitere Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Rheinland-Pfalz zu verhindern. Nun geht es mit dem Aufbau los - und das ist erst der Anfang.

OPPENHEIM/MAINZ. Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest wird mit dem Bau eines Elektrozauns in Rheinhessen begonnen. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) wird sich gemeinsam mit Kreisvertretern den Start der Arbeiten am Rande von Oppenheim am heutigen Mittwoch (13.15 Uhr) anschauen.

Zunächst soll ein rund acht Kilometer langer Abschnitt von Oppenheim bis nach Guntersblum östlich der Bundesstraße 9 im Kreis Mainz-Bingen entstehen. Insgesamt soll der Zaun einmal ungefähr 30 Kilometer lang werden. Nach dem Ausbruch in Südhessen wurden in Rheinland-Pfalz bisher im Kreis Mainz-Bingen sowie im Nachbarkreis Alzey-Worms Fälle von Afrikanischer Schweinepest nachgewiesen. (Quelle: dpa)