Eifel: Motorradfahrer stürzt wegen Ölspur

PRÜM. Wie die Polizei Prüm mitteilt, ereignete sich am am heutigen Dienstag, 16.07.2024, gegen 11.35 Uhr an der Anschlussstelle Prüm der BAB 60, im Bereich der Auffahrt in Fahrtrichtung Bitburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aufgrund einer Ölspur zum Fall kam.

Die Ölspur erstreckte sich von der B51 bei Brühlborn bis zur A60. Der Verursacher der Ölspur ist hiesiger Dienststelle bislang unbekannt. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Prüm gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter