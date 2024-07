Saarland: Mann in Auto gezogen und erpresst – Zugang zu Kryptowährung erzwungen

SAARBRÜCKEN. Nachdem Unbekannte im vergangenen Juni einen jungen Mann in Saarbrücken in der Nacht nach dem Eröffnungsspiel der Fußballeuropameisterschaft (Freitag/Samstag, 14./15.6.2024) in ihre Gewalt gebracht, in ein Fahrzeug gezerrt und anschließend erpresst hatten, bittet die Dienststelle für qualifizierte Eigentumsdelikte die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 21-jährige Saarbrücker war gegen 1.00 Uhr am Samstag (15.6.2024) in der Bühler Straße in Saarbrücken-Güdingen, unweit der dortigen Saarbahn-Haltestelle, alleine zu Fuß unterwegs, als neben ihm ein dunkler PKW anhielt. Unvermittelt zerrten ihn mehrere Angreifer in das Fahrzeug und fuhren mit ihm davon.

Im Verlauf der Fahrt erpressten sie von ihm erfolgreich den Zugang zu dessen in Form von Kryptowährung bestehenden Vermögens. Gegen 2.30 Uhr ließen die Räuber ihr Opfer in der Untertürkheimer Straße in Saarbrücken frei und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de). (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)