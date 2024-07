Ab auf die Strecke: Sankt-Josef-Gymnasium in Biesdorf nimmt an Lauf-Event teil

BIESDORF. Laufschuhe schnüren und ab auf die Strecke: Die Schülerinnen und Schüler des Sankt-Josef-Gymnasiums in Biesdorf haben erfolgreich am Westenergie Distanz Duell teilgenommen. Ob Sportskanone oder weniger athletisch – ganz egal. Bei dem Turnier arbeitet die gesamte Schule als Team zusammen und versucht ein gemeinsames Ziel zu erreichen: So viele Kilometer wie möglich zu laufen – in jeweils 30 Minuten.

Gewonnen hat die Schule, die pro Teilnehmerin oder Teilnehmer durchschnittlich die größte Distanz zurückgelegt hat. Vom Sankt-Josef-Gymnasium Biesdorf waren insgesamt 512 Läuferinnen und Läufer am Start und liefen durchschnittlich 5,1 Kilometer pro Person.

Das Sankt-Josef-Gymnasium Biesdorf hat die Aktion als Spendenlauf genutzt: „Ich bin sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, dass sie sich so sehr bemüht haben. Dank ihres Einsatzes und der großzügigen Spenden können wir neue Sitzmöglichkeiten und Spielgeräte für den Außenbereich anschaffen“, berichtet Schulleiterin Katja Hoffmann stolz.

Bewerben können sich alle weiterführenden Schulen aus Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, welche die Westenergie als Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter versorgt. Wichtige Bedingungen des Turniers auf Distanz: Mindestens 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler einer Schule müssen mitlaufen – und mindestens zehn Schulen müssen pro Wettbewerbsjahr teilnehmen. Und die Gewinnerinnen und Gewinner? Das beste Schulteam darf über ein Preisgeld von 3.000 Euro freuen.

Ein besonderes Highlight: Nehmen Lehrkräfte, Schulleitung, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder sogar Vertreterinnen und Vertreter der Landes- oder Bundespolitik an der Veranstaltung teil, zündet der sogenannte Distanz-Boost. Diese Kilometer werden dann mehrfach gewertet. In Biesdorf hat Patrick Schnieder, Mitglied des Deutschen Bundestages, an der Laufveranstaltung teilgenommen und Extrapunkte gesammelt. Westenergie organisiert für jede teilnehmende Schule die gesamte Laufveranstaltung inklusive der Getränkeverpflegung – und bringt neben der Moderation auch einen Live-DJ mit. Auch Spendenläufe lassen sich in die Veranstaltung integrieren. (Quelle: Westenergie AG)