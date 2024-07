Naturpark Südeifel: Komfortweg in Daleiden vereint Barrierefreiheit und Geschichte

DALEIDEN/IRREL. Seit Jahren zeichnet sich eine steigende Nachfrage bezüglich Outdoor- und Naturtourismus in Deutschland ab, deshalb wird natürlich auch das Interesse an Angeboten, die Barrierefreiheit garantieren, immer größer. Dazu gehören auch barrierefreie Komfortwege. Der Naturpark Südeifel hat verschiedene barrierefreie Angebote geschaffen, wie etwa den Komfortweg in Daleiden.

Der Rundweg in Daleiden ist ca. zwei Kilometer lang und beginnt beim öffentlichen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Seniorenresidenz Eifelgold. Der Weg verläuft unweit des Naturschutzgebietes Ginsterheiden und führt am renaturierten Heimbach sowie an regional prägenden Heckenstrukturen vorbei. Aus historischer Sicht ist der Willibrordbrunnen am Weg interessant, eine Tafel informiert anhand von Sagen und Illustrationen über den nach dem heiligen Willibrord benannten Brunnen. St. Willibrord war als Missionar u.a. in der Westeifel tätig und gründete im 7. Jahrhundert das Kloster in Echternach.

Der Komfortweg wurde von „Reisen für Alle“ zertifiziert, dabei handelt es sich um ein Kennzeichnungssystem für barrierefreie Tourismus-Angebote in Deutschland. Der detaillierte Prüfbericht kann unter www.reisen-fuer-alle.de eingesehen werden. Der Routenverlauf des Komfortwegs ist im Internet zu finden unter www.naturpark-suedeifel.de. Der Komfortweg in Daleiden wurde als Teil der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Über den Naturpark Südeifel:

Der Naturpark Südeifel ist ein Schutzgebiet mit einer Fläche von 432 Quadratkilometern in der Eifel, das sich wegen seiner landschaftlichen Vielfalt und dem damit verbundenen Artenreichtum der hier beheimateten Flora und Fauna für ein intensives Naturerleben besonders eignet. Er gehört zu den attraktivsten Landschaften Deutschlands, diese sind durch 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und 104 Naturparke geschützt. Natur ist dabei nicht nur Kulisse für touristische Aktivitäten, sondern Grundlage für einen großen Bereich des Tourismus. Denn diese als Nationale Naturlandschaften bezeichneten Schutzgebiete halten für touristische Gäste und Einheimische viele nachhaltige Möglichkeiten bereit, Natur zu erleben und sich in ihr zu erholen, ohne die Natur-Werte zu gefährden. (Quelle: Zweckverband Naturpark Südeifel)