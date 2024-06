Malu Dreyer: Rheinland-Pfalz ist starker Wirtschaftsstandort

MAINZ. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hob anlässlich des Sommerabends der Wirtschaft bei der Verlagsgruppe Rhein Mainz (VRM) in Mainz die Stärke des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz hervor: „Rheinland-Pfalz ist mit seiner starken, international wettbewerbsfähigen Industrie und seinen erfolgreichen in der Region verankerten kleinen und mittelständischen Unternehmen, Global Playern und Hidden Champions zukunftsorientiert und stark aufgestellt“, so die Ministerpräsidentin.

„Unternehmerisches Engagement, Weitsicht und Verantwortung für die Region und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zeichnen unsere Unternehmer und Unternehmerinnen aus und stärken den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Rheinland-Pfalz“, sagte Dreyer weiter. Eine herausragende Rolle für die internationale Wettbewerbsfähigkeit nehme zudem die Biotechnolgie als Schlüsseltechnologie ein. Der Standort Rheinland-Pfalz wecke bei den Unternehmen Vertrauen in neue Investitionen. So könne man mit dem neuen Pharma-Werk von Eli Lilly in Alzey, dem neuen Forschungs- und Verwaltungsgebäude des Forschungsinstituts TRON in Mainz oder dem neuen Forschungs- und Entwicklungsgebäude von AbbVie in Ludwigshafen beispielhaft großartige Neuansiedlungen im Bereich Biotechnologie/Life Sciences verzeichnen.

Mit Blick auf die Medienpolitik betonte die Ministerpräsidentin, dass sich die Landesregierung für freie, unabhängige und vielfältige Medien einsetze. Diese seien eine unverzichtbare Säule der demokratischen Grundordnung und Garant für die persönliche Meinungsbildung. Gerade in Zeiten von Fake News sei ein verlässlicher Journalismus unverzichtbar. Die lokale Presse spiele dabei eine wichtige Rolle. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)