Saarland: Polizei ermittelt nach Großbrand in Mehrfamilienhaus

Am Tag nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Neunkirchen ist die Höhe des Sachschadens unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

NEUNKIRCHEN. Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Neunkirchen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf ein anliegendes Haus über, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ob ein weiteres, unbewohntes Haus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, werde noch untersucht. Das Feuer konnte den Angaben zufolge noch am Dienstagabend gelöscht werden. Es gab keine Verletzten. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. (Quelle: dpa)